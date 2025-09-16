Срещу 100 лева гледаш всички мачове на Матей Казийски в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицешампионът в мъжкото волейболно първенство на България "Локомотив Авиа" пусна в продажба абонаментите карти за новия сезон, съобщиха от клуба.

Сезонните пропуски за феновете ще са на цена от 100 лева и ще осигуряват достъп до всички домакински срещи на тима в спортната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Както е известно, през предстоящия сезон в състава на "Локомотив" ще се състезава един от най-добрите волейболисти в света през този век - Матей Казийски, който се завърна в българското първенство след 20 г.