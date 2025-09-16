Габриела Петрова след провала в Токио: Все съм си била бясна, но сега вината е изцяло моя

Габриела Петрова беше много ядосана, след като не успя да преодолее квалификациите на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Токио.

В японската столица тя завърши на 14-о място с 13,86 метра, като остана далече от върховото си постижение за сезона от 14,41 метра от средата на юли в Бреша (Италия).

"В момента съм много съм ядосана и разочарована от себе си, че не знам какво да кажа. Абсолютно мои грешки. Искам да се извиня на треньора ми, на целия ми екип, с който работихме и който направи всичко възможно да стигна до това първенство и да съм готова да вляза в този финал. Но такива новобрански грешки да допусна...

Наистина все съм била бясна, но този път съм наистина ядосана на себе си, защото вината си е изцяло моя. Тръгнах първия опит с минимален фаул от около 3 сантиметра. Коригирахме позицията, но аз вместо да направя същото бягане, аз провалих бягането, стъпих много преди дъската на втория опит, а третия вече трябваше да го рискувам, но то стана едно рискуване...

Съжалявам много. Не исках по този начин да ми завърши сезона, защото наистина ми беше много хубав и си го представях с един финал на световно първенство, с който да приключим годината. Сега следва почивка, да поразтоварим главата най-вече и след това ще го мислим", коментира Петрова.