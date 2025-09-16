Шефовете на “Ботев” готови да дадат клуба

Ръководството на “Ботев” (Пд) е готово да даде клуба.

Това стана ясно от декларация, изпратена до медиите. В нея шефовете на “Колежа” отчитат за пореден път, че любимият на половин Пловдив клуб е бил на крачка да изчезне от футболната карта. Но все пак е спасен.

Въпреки че отборът тръгна слабо в първенството и е далеч от лидерите в класирането, според шефовете на “Ботев” в клуба се внасят интриги и лъжи. Което още повече утежнява ситуацията.

“Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като най-големите ботевисти. Ако някой иска да поеме управлението - вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба”, пишат от ръководството на “Ботев” (Пд).

