Бразилец е нов №16 в "Ботев" (Пд)

888
Талес Жозе да Силва Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) привлече 16-и нов футболист през това лято, съобщиха от клуба. „Жълто-черните" подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва, който се превръща в четвъртия бразилец в селекцията на "канарчетата".

Талес е роден на 28 септември 1998 година и играе като крило. В кариерата си до момента той е бил част от отбори в родината си, Република Корея и Бахрейн.

За последно офанзивният играч рита за бразилския "Ретро", където бе съотборник с последното ново попълнение в състава на "канарчетата" - Франклин Маскоте.

Талес Жозе да Силва Снимка: "Ботев" (Пд)

