ФИФА за първи път ще компенсира клубове, които дават играчи за световните квалификации

ФИФА ще разпредели рекордните 355 милиона долара на клубове по целия свят като част от разширена програма за обезщетения за клубовете, които ще освободят свои играчи за световното първенство през 2026 година, съобщиха от централата.

Инициативата бележи увеличение от близо 70% спрямо 209-те милиона долара, изплатени след турнира през 2022 г. в Катар.

За първи път клубовете, които освобождават играчи за квалификациите за световното първенство – не само за финалите – ще бъдат компенсирани.

Инициативата е част от подновен меморандум за разбирателство между ФИФА и Европейската клубна асоциация (ECA), подписан през март 2023 г., насочен към създаване на по-приобщаваща и справедлива система за глобалния клубен футбол.

"Разширеното издание на Програмата за клубни обезщетения на ФИФА за Световното първенство по футбол през 2026 г. отива още една крачка напред, като признава финансово огромния принос, който толкова много клубове и техните играчи по целия свят правят за провеждането както на квалификациите, така и на финалния турнир", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

С изданието през 2026 г., което ще включва компенсации за играчи, участвали в квалификациите, се очаква броят на клубовете, които ще се възползват, да нарасне значително.

Световното първенство през 2026 г. се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

