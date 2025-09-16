Исак пред дебют за "Ливърпул"

Александър Исак определено има шанс да дебютира за "Ливърпул" в предстоящия мач от Шампионската лига по футбол срещу "Атлетико" (Мадрид). Това заяви мениджърът Арне Слот. Нападателят не игра при победата с 1:0 срещу "Бърнли", която бе първи мач за шведа с червената фланелка след трансфера му от "Нюкасъл".

"Определено има шанс, защото той е в групата", отговори Слот на въпрос относно евентуалното участие на Исак в мача.

"Има шанс, разбира се. Мога да кажа, че съм 99,9% сигурен. 100% сигурен съм, че той няма да играе 90 минути. Знам и това, че е включен в разширения състав. Това е Шампионската лига и чакаме с нетърпение мача, колкото и хората да са съсредоточен върху Исак. Той няма да бъде титуляр, а останалото ще го разберем утре", каза още той.