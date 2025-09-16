ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за планираните от ЕК санкции: Непропорциона...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21310138 www.24chasa.bg

Борците останаха без медал на световното в Загреб

2732
Ахмед Магамаев Снимка: Startphoto.bg

Националите по борба останаха без медал на световното в Загреб.

Ахмед Магамаев завърши на пето място в категория до 97 кг, след като загуби схватката си за бронзов медал срещу действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов (Бруней).

В хърватската столица българският състезател, последен в свободния стил, отстъпи с 10:13 на Тажудинов.

В сряда участието си започват две българки. На 62 кг Биляна Дудова ще стартира от осминафиналите и чака победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР).

Юлияна Янева пък ще стартира на 68 кг срещу европейската шампионка от 2020 Ханум Велиева (Русия).

Ахмед Магамаев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)