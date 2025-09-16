Борците останаха без медал на световното в Загреб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите по борба останаха без медал на световното в Загреб.

Ахмед Магамаев завърши на пето място в категория до 97 кг, след като загуби схватката си за бронзов медал срещу действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов (Бруней).

В хърватската столица българският състезател, последен в свободния стил, отстъпи с 10:13 на Тажудинов.

В сряда участието си започват две българки. На 62 кг Биляна Дудова ще стартира от осминафиналите и чака победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР).

Юлияна Янева пък ще стартира на 68 кг срещу европейската шампионка от 2020 Ханум Велиева (Русия).