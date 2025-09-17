"Реал" с 10 души би 2:1 "Марсилия", "Юве" - "Борусия" (Д) 4:4 (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С голов спектакъл в Торино, трудна победа за "Реал" на "Бернабеу" и гол на бивш кадър на Първа лита стартира шампионската лига.

"Ювентус" изоставаше с 0:1, 1:2 и 2:4 срещу "Борусия" (Дортмунд), но стигна до 4:4.

В Мадрид "Реал" остана с човек по-малко след червен картон на Дани Карвахал при 1:1, но би 2:1 "Марсилия". Килиан Мбапе вкара 2 дузпи.

В Лисабон португалският гранд "Бенфика" допусна обрат от 2:0 до 2:3 срещу уж аутсайдера "Карабах". Първия гол за гостите от Азербайджан отбеляза бившият бразилски нападател на "Черно море" Леандро Андраде.

Всички резултати:

"Атлетик" (Билбао, Исп) - "Арсенал" (Анг) 0:2

ПСВ (Нид) - "Сен Жилоа" (Бел) 1:3

"Бенфика" (Пор) - "Карабах" (Азер) 2:3

"Реал" (М, Исп) - "Марсилия" (Фр) 2:1

"Ювентус" (Ит) - "Борусия" (Д, Гер) 4:4

"Тотнъм" (Анг) - "Виляреал" (Исп) 1:1