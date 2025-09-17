ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Испания: В София на Ямал били инжекция, за да излезе от хотела, той не искал да играе

Ламин Ямал финтира бранителя на България Фабиан Нюрнбергер. Снимка: Георги Палейков

В Испания решиха да разръчкат още скандала между "Барселона" и футболната федерация заради здравословното състояние на вундеркинда на каталунците Ламин Ямал. След световните квалификации с България (3:0) и Турция (6:0), в които 18-годишният талант бе използван 79 и 73 минути, той остава извън състава при победата с 6:0 над "Валенсия" в неделя.

Наставникът на "Барса" Ханза Флик бе много ядосан, че колегата му Луис де ла Фуенте е оставил крилото на терена при набъбнала преднина въпреки болките в гърба. Между мачовете в София и Коня Ямал въобще не е тренирал.

Сега радио Cadena SER публикува предполагаеми съобщения от Испанската федерация (RFEF) до "Барселона", които допълнително нажежават спора за травмата на срамната кост на Ламин Ямал. Едното гласи: "Инжектирахме му волтарен в гръбначния стълб, защото той не можеше да напусне хотела и ни помоли да не го караме да играе!".

Според информацията на Cadena SER, от "Барса" не са информирали испанската федерация за контузията на Ямал предварително и не са ги уведомили за болките му. Въпреки това, Ямал е дал съгласие да играе, твърди "Марка".

За да се избегнат бъдещи конфликти, контактът между двамата спортни директори Деко ("Барса") и Айтор Каранка (Испания) ще бъде засилен.

