"Бенфика" уволни треньора след срама срещу "Карабах", Моуриньо може да го смени

"Бенфика" уволни треньор Бруно Лаже след срамната загуба от "Карабах" в Шампионската лига. "Орлите" допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон.

49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 г. Под негово ръководство "Бенфика" изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Според португалските медии фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Специалистът наскоро бе уволнен от турския "Фенербахче" именно заради "Бенфика", който спря комшиите за Шампионската лига.