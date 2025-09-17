България спечели групата си на световното след 3:0 над Чили!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболните национали на България спечелиха групата си на световното във Филипините след победа и в третия мач.

В Манила момчетата на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини бяха безапелационни и се забавляваха срещу отстъпващите ни по класа чилийци за 3:0 (25:17, 25:12, 25:12).

Така на върха в класирането на група Е нашите са с 8 т. Словения и Германия, които победихме съответно с 3:2 и 3:0, по-късно днес ще определят втория 1/8-финалист от нашата група.

В понеделник България ще срещне заелия второто място в група D тим. Класирането в нея ще стане ясно след последния мач САЩ - Куба, който е от 12,30 ч днес.

В момента американците са първи с 6 т., следвани от Португалия с 5 т. от 3 срещи, Куба с 3 т. и Колумбия с 1 (3 мача).

Така съперник на България на теория може да бъде всеки един от първите 3 състава.

Срещу Колумбия най-резултатен отново бе Алекс Николов с 17 т. Мартин Атанасов добави 12, а Аспарух Аспарухов завърши с 10.

Капитанът Алекс Грозданов и разпределителят Симеон Николов завършиха с по 7 т.