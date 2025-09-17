ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер открадна 9 бутилки алкохол от магазин

Ямал готов за мача с ПСЖ на 1 октомври

Ламин Ямал финтира бранителя на България Фабиан Нюрнбергер. Снимка: Георги Палейков

"Барселона" изиграе първия си мач от новата кампания на Шампионската лига срещ "Нюкасъл" утре вечер без голямата си звезда Ламин Ямал. 18-годишният талант пропусна разгрома с 6:0 срещу Валенсия от Ла Лига заради контузия в гърба.

От ръководството на клуба се надяват, че крилото ще се възстанови за втория двубой на каталунците от Шампионската ирга - срещу "Пари Сен Жермен" на 1 октомври.

Ямал получи контузията по време на лагера на Исания за световните квалификации в България и Турция, в които игра на инжекции.

