Ямал готов за мача с ПСЖ на 1 октомври

"Барселона" изиграе първия си мач от новата кампания на Шампионската лига срещ "Нюкасъл" утре вечер без голямата си звезда Ламин Ямал. 18-годишният талант пропусна разгрома с 6:0 срещу Валенсия от Ла Лига заради контузия в гърба.

От ръководството на клуба се надяват, че крилото ще се възстанови за втория двубой на каталунците от Шампионската ирга - срещу "Пари Сен Жермен" на 1 октомври.

Ямал получи контузията по време на лагера на Исания за световните квалификации в България и Турция, в които игра на инжекции.