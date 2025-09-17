ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер открадна 9 бутилки алкохол от магазин

Треньорът на България: Във всеки мач може да страдаме

Джанлоренцо Бленджини Снимка: FIVB

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини похвали момчетата си, че са били фокусирани за победата с 3:0 над Чили, която гарантира на България първото място в крайното класиране на групата от световното във Филипините.

"Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен и труден. Трудно е да се играе и аз съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение още в началото. След два спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Сервирахме много добре, отлични бяхме във всеки елемент. Не си мислете, че това е лесен двубой и резултатът не бива да ви заблуждава.

Не знам наистина какви изводи да си направя. Имаме някои идеи, но главната бе за мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой може да страдаме и ще страдаме. Всеки може да мисли каквото си иска, но знам, че трябва да останем фокусирани и да правим това, което трябва", завърши Бленджини.

