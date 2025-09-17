ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер открадна 9 бутилки алкохол от магазин

Капитанът на България: Невероятно е това, което прави Симеон Николов като разпределител

Симеон Николов и Алекс Грозданов на блокада Снимка: FIVB

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов  говори след категоричния успех срещу Чили, който гарантира на България първото място в групата на световното във Филипините.

"Трудно бе да се играе днес срещу Чили след двата фантастични мача с Германия и Словения. Важно е, че запазихме фокуса и свършихме страхотна работа.

Невероятно е това, което прави Симеон Николов като разпределител. Буквално за 2 години той дръпна много и вече играе на най-високо ниво. На практика няма топка, която да не може да атакува на мрежата

Не знам кой ще бъде следващия ни съперник. Може би Куба или Португалия. За нас е важно какво ще бъде нашето ниво", сподели центърът.

