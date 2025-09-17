Бивш треньор на ЦСКА пое школата на "Хебър"

Добромир Митов е новият директор на ДЮШ в "Хебър".

Той заменя на поста Йордан Чолов. 53-годишният специалист е бивш състезател на "Пирин" (Благоевград), "Ботев" (Пловдив), "Локомотив" (София), ЦСКА, "Локомотив" (Пловдив) и други.

Като треньор е бил асистент, а по-късно и наставник на ЦСКА и "Литекс". В продължение на 4 години е бил директор на ДЮШ-а на ЦСКА.

„Идвам с висока мотивация в клуб като "Хебър", от чиято школа са израснали плеяда големи футболисти на България. Ще дам целият си опит и знания, които съм натрупа във времето назад, за да ги приложа при работата си в школата на "ФК Хебър 1918". Нормално е да имам изисквания към треньорите. Подхождам с уважение към всеки един от тях. Основната ми цел е постепенно ДЮШ-а на "Хебър" да започва да дава повече състезатели за първия отбор", заяви Добромир Митов.