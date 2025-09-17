"Левски" връща любимец на "Герена"

Бившият футболист на "Левски: Седрик Бардон ще бъде гост на "Синя фиеста", която се организира преди дербито срещу "Лудогорец", което е в петък вечер от 20,30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Един от най-успешните чужденци при „сините" пристига за събитието специално от Франция. Той ще бъде пред сектор "А" от 18,00 до 20,00 часа в деня на мача.

„Време е за поредната битка, за която трябва да загреем подобаващо. Петък вечер приемаме „Лудогорец" от 20:,0, но в часовете преди това ви очакваме с изненади от нашите партньори и с един специален гост!

„Синя фиеста" започва в 18:00 часа и сме ви подготвили нещо много специално. От далечна Франция за среща с вас и подкрепа към отбора долетя не кой да е, а един от най-добрите чужденци, носили синия екип - Седрик Бардон. Той ще ви очаква пред Сектор А от 18:00 до 20:00 часа.