"Левски" разпродаде втори сектор за мача с "Лудогорец"

"Левски" съобщи, че билетите за сектор "В" за дербито с "Лудогорец" са разпордадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е на 19 септември (петък) от 20,30 часа на стадион „Георги Аспарухов".

Така единствено сектор "Б", където е агитката на столичани, не е запълнен. Но там билети се купуват в деня на мача. Или казано с други думи, стадионът ще е изцяло "син".

При успех столичани ще дръпнат с 5 точки през 14-кратните шампиони на България.

„Сектор „В" е в пълна готовност за мача с „Лудогорец" - разпродаден! Пулсът на трибуните се ускорява и съвсем скоро ще бие с 16 000 удара в секунда.

Благодарим за подкрепата!", написаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.