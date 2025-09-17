ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Латвия задържаха мъж, заподозрян в шпионаж в пол...

Ганайски халф отхвърли обвинения за изнасилвания и сексуално посегателство

1400
Томас Партей Снимка: Ройтерс

Полузащитникът на "Виляреал" Томас Партей се яви в сряда в лондонски съд и пледира невинен по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство срещу три жени, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Партей, национал на Гана, е обвинен в пет изнасилвания, свързани с две жени, плюс обвинение в сексуално посегателство срещу трета жена, между април 2021 г. и юни 2022 г.

Предполагаемите престъпления са извършени, когато Партей е играл за английския  "Арсенал". Той напусна клуба това лято и подписа с испанския "Виляреал". 32-годишният футболист се яви на подсъдимата скамейка в Кралския съд в Саутуарк и говори само за да потвърди името и датата си на раждане и да пледира невинен.

Партей беше освободен под гаранция преди процеса срещу него, който беше насрочен за 2 ноември 2026 г. и ще продължи между шест и осем седмици.

