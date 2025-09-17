Рахим Стърлинг принуден да тренира в "Челси" сам в 8 часа вечерта

Рахим Стърлинг показа реалността за групичката на "отхвърлените" в "Челси", след като бе принуден да тренира сам.

Той публикува в социалните си мрежи снимка, в която показва, че неговата индивидуална тренировъчна сесия започва в 20,21 часа.

30-годишният нападетел не успя да си осигури трансфер през изминалия трансферен прозорец, въпреки интереса на "Байерн" (Мюнхен) и "Наполи", които предпочетоха да привлекат под наем Николас Джаксън и Расмус Хойланд.

Стърлинг, който получава по 325 хиляди паунда седмично, остана изолиран от първия тим на "сините". Това означава, че бившият играч на "Манчестър Сити" ще остане на "Стамфорд Бридж" поне до януари.

В момента към групата на нежеланите освен него спада и защитникът Аксел Дисаси, след като Ренато Вейга, Бен Чилуел и Давид Датро Фофана си осигуриха късни трансфери.

Стърлинг бе привлечен от "гражданите" през 2022 година срещу сумата от 47,5 милиона паунда, но не успя да се наложи - реализира едва 19 гола в 81 мача. След това последва неуспешен наем в "Арсенал", където вкара само веднъж в 28 двубоя.

Междувременно, мениджърът Енцо Мареска изключи възможността за завръщане на Стърлинг в състава.

"Те са футболисти на "Челси", но продължават да тренират отделно. Аз не съм ги виждал от началото на сезона. Те се подготвят на различен терен и в различно време."

На въпроса "Връщане за Стърлинг?" отговорът на италианския специалист бе кратък и ясен - "Не".