Яник Синер и Карлос Алкарас и на финала за купа "Дейвис"?

Яник Синер и Карлос Алкарас може да се срещнат в още един финал.

Това ще се случи, ако Италия и Испания стигнат до мача за титлата в турнира за купа "Дейвис". Според изтегления жребий за финалния турнир в Болоня от 18 ноември двата отбора от световното по тенис за мъже са в различни половини на схемата.

Синер и компания, които са носители на купата, започват срещу Австрия, а при победа им предстои двубой с Франция или Белгия.

Испания очаква Чехия, а другите по пътя към евентуален финал са Германия и Аржентина.