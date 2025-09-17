ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Две наши с шанс за медал от световното по борба

Юлияна Янева СНИМКА: Българската федерация по борба

Юлияна Янева достигна полуфиналите на световното първенство по борба в Загреб, а Биляна Дудова запази шансове за бронзово отличие след поражение на старта в категорията си. Те могат да бъдат първите медалистки за българския национален отбор на турнира в Хърватия.

Янева преодоля много тежка схема, но на полуфинала в категория на 68 кг ще бъде още по-трудно. Тя тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите Янева победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, с което се доближи на един успех от медал.

На полуфинала Янева ще срещне Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана световна шампионка в неолимпийските категории. Тя триумфира на 65 кг в Тирана, като на тези килограми има и сребро от Белград 2022.

Дудова, световна и петкратна европейска шампионка, загуби на старта на 62 кг срещу Пак Сол Гум (КНДР). Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране.

Пак не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия. По-късно днес тя ще се изправи срещу действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова.

Юлияна Янева СНИМКА: Българската федерация по борба

