Саръбоюков 5-и в света на дълъг скок

Божидар Саръбоюков се класира на пето място на скок дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 завърши с 8,19 метра, които постигна във втория си опит.

21-годишният българин остана само на 2 сантиметра от най-доброто си постижение за сезона и на 3 сантиметра от личния си рекорд.

Световният шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) заслужи златото с личен рекорд от 8,39 метра. 20-годишният Фурлани стана първият италианец, който печели титлата в дисциплината на Световно първенство на открито, както и най-младият шампион в историята.

Световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) остана втори с 8,34 метра, а шампионът на Азия в зала от Техеран 2018 Юхао Шъ (Китай) си осигури бронза с 8,33 метра.