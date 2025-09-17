Младоци пропускат мача на ЦСКА с "Арда"

ЦСКА проведе последна тренировка преди утрешното гостуване на "Арда" в отложен мач от 5-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят ще се играе от 17,30 ч. на стадиона в Стара Загора поради ремонт на тревното покритие съоръжението в родопския град.

В състава на Душан Керкез няма сериозни кадрови проблеми. На облекчен режим днес тренираха Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които са с леки оплаквания от последния двубой на втория тим на ЦСКА, заради които няма да попаднат в групата за утрешния мач. Останалите футболисти на „армейците" са в добро кондиционно състояние преди шампионатния сблъсък, за който на линия ще е и Джеймс Ето'о, пропуснал победата над Септември (3:1) заради наказание.