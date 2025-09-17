8 г. по-късно българска връзка при победа в Шампионската лига

8 г. по-късно в успех на тим от Шампионската лига има българска връзка. Преди първия кръг от тазгодишното издание на Лигата на богатите последната победа в състезанието, в която има връзка България, датира от 31 октомври 2017 г., когато ЦСКА (Москва) с Георги Миланов в отбора побеждава “Базел” 2:1 в тогавашната групова фаза. Офанзивният футболист, който все още е част от националния ни отбор, влиза в добавеното време на срещата. Тоест участва пряко в успеха на тима си. Иначе последният наш, бил на терена в Лигата на богатите, е Божидар Краев. През 2020 г. той играе в датския “Мидтиланд” и с отбора му се класират за тогавашната групова фаза на турнира. Но Краев и съотборниците му не стигат до победа.

И докато български футболист трудно ще пробие до отбор, играещ в Шампионската лига, камо ли да е на терена, че и да запише успех, трима наши сънародници сториха това, но като част от щаба на най-голямата сензация в състезанието - “Карабах”.

Става дума за Чудомир Чокаров, Марио Митов и Владислав Януш. Триото е част от екипа на азерския шампион, който обърна от 0:2 до 3:2 като гост “Бенфика”. От 17 години тимът, за който всеки говори, е воден от легендата Гурбан Гурбанов, който се доверява на българите. Чокаров и Митов отговарят за физическата подготовка на хегемона на Азербайджан. Януш пък е видеоанализатор.

Всъщност в успеха на шампиона на Азербайджан има и още една следа, свързана с България. Първия гол за сензацията отбеляза бразилецът Леандро Андраде, който е бивш играч на “Черно море”.

Иначе тримата нашенци от щаба на “Карабах” имат богат опит в клубовете от т.нар. роден елит, но вече дълги години работят за най-силния клуб в Азербайджан.

Януш е минал за кратко през ЦСКА като помощник-треньор на “червените” през 2020 г. Иначе роденият в Асеновград специалист започва кариерата си като наставник. Логично, първо на деца в местна школа. По-късно премина в “Локо” (Пд), където е кондиционен треньор. Същата е ролята му и в “Берое”. Води се треньор на хартия, понеже има лиценз и на “Верея”. А по-късно се ориентира и към анализите. Привлечен е в националния отбор на България през 2016 г. Година по-късно за първи път заминава за Азербайджан. Става помощник-треньор на младежката формация. Връща се в България, където последователно работи в “Арда”, а след това и в ЦСКА, отново като помощник. За да стигнем до 2021 г., когато получава покана да стане част от “Карабах”.

Успехът над “Бенфика” бе първи в историята на азербайджанския футбол в същинска фаза на Шампионската лига. Поражението на старта пък накара португалците да уволнят треньора си Бруно Лаже. Фаворит №1 за поста на “Бенфика” е Жозе Моуриньо. Парадоксалното е, че именно отборът от Лисабон “уволни” португалския спец от “Фенербахче” в края на миналия месец. Турските босове на тима изгониха Моуриньо след загуба в плейофа на Шампионската лига от “Бенфика” и го направиха безработен.

Интересното е, че точно 1/4 век по-късно Специалния отново може да е начело на един от грандовете от Лисабон. Неговата кариера стартира от “Бенфика” на 20 септември 2000 г. А повторният му дебют може да е на същата дата, но 25 г. по-късно, когато тимът гостува на АВС в елита на Португалия.

Иначе първият ден от същинската фаза бе белязан от още един исторически успех. Абсолютният дебютант в турнира “Сен Жилоа” победи 3:1 като гост ПСВ.

През 2021 г. белгийците се завърнаха в елита на страната след 48 г. отсъствие. През миналата кампания пък завоюваха титлата, а последната им бе преди 90 г.

