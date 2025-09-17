"Юнайтед" на загуба за 6-а поредна година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" отчете нетна загуба за шеста поредна година и прогнозира по-ниски приходи за този фискален период, което подчертава продължаващите финансови затруднения за английския клуб.

"Червените дяволи" отчетоха загуби от 33 милиона паунда за годината, приключила на 30 юни, което е подобрение спрямо дефицита от 113,2 милиона лири от предходните 12 месеца.

От клуба заявиха, че очакват приходи между 640 и 660 милиона паунда за фискалната си 2026 година, в сравнение с 666,5 милиона лири, отчетени за периода, приключил на 30 юни.

По-малките загуби отразяват значителните мерки за намаляване на разходите, насочени към укрепване на финансите на "Юнайтед" след няколко сезона на много слабо представяне както на терена, така и извън него.

Акциите на клуба, които са борсата в Ню Йорк, паднаха с 3,8 процента до 15,79 долара при предварителната търговия.

През последните години Висшата лига затегна разпоредбите за разходите на клубовете съгласно своите правила за устойчивост, предназначени да изравнят условията на конкуренция и да ограничат огромните разходи от страна на богатите собственици.

"Манчестър Юнайтед" е натрупал загуби от около 175 милиона паунда от фискалната 2023 година насам.