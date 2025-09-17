Любо Ганев: Очаквам победа над Португалия

От мача с Португалия очаквам да играем добре, сигурен съм, че ще победим. Виждам го изписано по лицата на тези момчета и се надявам единствено те да бъдат здрави. Сега имаме четири дена до мача и знам, че тактически ще бъдем готови по най-добрия начин.

Това каза президентът на волейбола у нас Любо Ганев.

Националите спечелиха трудната група, в която бяха още тимовете на Германия, Словения и Чили. И така ще имат по-лекия на хартия противник на 1/8-финалите на световното - Португалия. Срещата е в понеделник.

Легендата обясни, че целта ни е до 2028 година да бъдем в първите седем-осем в света, за да имаме сигурно място на олимпиадата в Лос Анджелис.

"Очаквам тимът да продължи да играе по начина, по който го прави до момента. Момчетата вече имат увереност и това се дължи на работата на Бленджини и щаба му. Ние вече имаме отбор, а не само отделни състезатели. Рано или късно резултатите ще дойдат с такова представяне. На световното преди три години загубихме и трите мача в групата, но виждате колко много неща се променят за толкова време. Това е правилният път", завърши Любомир Ганев.