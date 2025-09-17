ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обама: САЩ са изправени пред невиждана криза след ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21316694 www.24chasa.bg

Никой в България не ходи на стадиона

2460
През миналия сезон единствено “Левски” успяваше да напълно що-годе стадиона си в първенството и така да се вдигне средната посещаемост в цялото първенство. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Българските стадиони все повече пустеят. Доклад на УЕФА сочи, че родният елит е едно от най-слабо посетените първенства. Според статистиките средната посещаемост на мач от родния елит през миналия сезон е била едва 1795 души, което е с 16% по-ниско в сравнение със сезон 2023/24.

Това ни отрежда 32-ро място. Точно пред нас са Сърбия със средна посещаемост от 1993 души и Беларус с 2105, докато зад нас са държави като Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения. Лидер по средна посещаемост е английската Висша лига. Средно на мач в соченото за най-силно първенство на планетата има по 40 389 зрители. Второто място е за германския елит - 38 652 души средно на двубой от бундеслигата.

В класацията по запълненост на стадионите в сравнение с общия им капацитет положението е още по-трагично. В България е 11%, което ни отрежда 45-о място от 54 държави.

В същото време пък стана ясно, че клубове от т.нар. роден елит плащат рекордна сума за последните 5 г., за да се подсилят. 16-те отбора са изхарчили близо 14 млн. долара за нови попълнения. За реализираните около 120 трансфера българските тимове плащат повече от 14 млн. долара, става ясно от доклад на Световната футболна централа (ФИФА). След лятото на 2025 г. се нарежда 2021 г., когато нашите елитни отбори инвестират около 8 млн. долара.

Иначе елитните български клубове продават играчи на стойност малко над 16 млн. долара по време на летния трансферен прозорец. Или казано с други думи, общо Първа лига е на печалба спрямо покупка-продажба.

През миналия сезон единствено “Левски” успяваше да напълно що-годе стадиона си в първенството и така да се вдигне средната посещаемост в цялото първенство. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)