Никой в България не ходи на стадиона

Българските стадиони все повече пустеят. Доклад на УЕФА сочи, че родният елит е едно от най-слабо посетените първенства. Според статистиките средната посещаемост на мач от родния елит през миналия сезон е била едва 1795 души, което е с 16% по-ниско в сравнение със сезон 2023/24.

Това ни отрежда 32-ро място. Точно пред нас са Сърбия със средна посещаемост от 1993 души и Беларус с 2105, докато зад нас са държави като Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения. Лидер по средна посещаемост е английската Висша лига. Средно на мач в соченото за най-силно първенство на планетата има по 40 389 зрители. Второто място е за германския елит - 38 652 души средно на двубой от бундеслигата.

В класацията по запълненост на стадионите в сравнение с общия им капацитет положението е още по-трагично. В България е 11%, което ни отрежда 45-о място от 54 държави.

В същото време пък стана ясно, че клубове от т.нар. роден елит плащат рекордна сума за последните 5 г., за да се подсилят. 16-те отбора са изхарчили близо 14 млн. долара за нови попълнения. За реализираните около 120 трансфера българските тимове плащат повече от 14 млн. долара, става ясно от доклад на Световната футболна централа (ФИФА). След лятото на 2025 г. се нарежда 2021 г., когато нашите елитни отбори инвестират около 8 млн. долара.

Иначе елитните български клубове продават играчи на стойност малко над 16 млн. долара по време на летния трансферен прозорец. Или казано с други думи, общо Първа лига е на печалба спрямо покупка-продажба.

