Отборът на Мъри №1 по трансфери в турския елит

Воденият от Станимир Стоилов “Гьозтепе” е №1 по приходи от трансфери през лятото в Турция. Клубът от Измир, който още няма загуба от началото на сезона, е на плюс от близо 20 млн. евро - 19,8. Класацията включва закупени и продадени играчи. Разликата с втория обаче е внушителна. “Трабзонспор” е едва 6,9 млн. на печалба след края на трансферния прозорец.

Както е известно, “Гьозтепе” реализира няколко трансфера през лятото, като най-скъпият бе на Ромуло, който срещу 20 млн. евро премина в германския “Лайпциг”. Най-много пари воденият от Мъри тим плати за Жандерсон от “Витория” (Байя) - 1,5 млн. евро.

В петък отборът на Станимир Стоилов приема един от грандовете в Турция - “Бешикташ”.

