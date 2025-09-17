ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обама: САЩ са изправени пред невиждана криза след ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21316711 www.24chasa.bg

Отборът на Мъри №1 по трансфери в турския елит

1376
Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Воденият от Станимир Стоилов “Гьозтепе” е №1 по приходи от трансфери през лятото в Турция. Клубът от Измир, който още няма загуба от началото на сезона, е на плюс от близо 20 млн. евро - 19,8. Класацията включва закупени и продадени играчи. Разликата с втория обаче е внушителна. “Трабзонспор” е едва 6,9 млн. на печалба след края на трансферния прозорец.

Както е известно, “Гьозтепе” реализира няколко трансфера през лятото, като най-скъпият бе на Ромуло, който срещу 20 млн. евро премина в германския “Лайпциг”. Най-много пари воденият от Мъри тим плати за Жандерсон от “Витория” (Байя) - 1,5 млн. евро.

В петък отборът на Станимир Стоилов приема един от грандовете в Турция - “Бешикташ”.

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)