Керкез отново оставя спасителя си на пейката

Ивелин Попов излиза срещу “червените”, подписа с “Арда”

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез смята да остави спасителя си Петко Панайотов отново на пейката за двубоя с “Арда” в Стара Загора днес. Младокът спаси главата на треньора си, като отбеляза красиво от пряк свободен удар срещу “Септември” в добавеното време на двубоя. До този момент резултатът бе 1:1 и “червените” вървяха към поредния си мач без успех в първенството и с нищо в играта си не показаха, че заслужават успеха.

В ЦСКА отново засекретиха всичко преди двубоя с евроучастника ни. Те се настаниха в хотела до езерото в Стара Загора, докато съперникът им предпочете “Горски кът”, който е на един хвърлей от стадиона.

От състава на Керкез с проблеми са единствено Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които пропускат двубоя.

Почти сигурно е, че Керкез ще заложи на абсолютно същата схема от двубоя със “Септември”, като Панайотов ще бъде коз от пейката.

Мачът е в Стара Загора заради ремонта на терена в Кърджали, който се оказа в доста окаяно състояние. БФС категорично отказа да отложи двубоя още един път по неясни причини, въпреки че има свободни дати и реално не е насрочен един мач на “Лудогорец”.

“Арда” се нахъсва да излезе от кризата точно срещу ЦСКА, който е доста удобен съперник. Кърджалийци отупаха точно “червените” в баража за евротурнирите в края на миналия сезон.

Голямата новина от Кърджали е, че бившият капитан на националния отбор “Левски” и трикратен футболист №1 на България Ивелин Попов подписа с “Арда” и ще е готов да влезе в игра в двубоя срещу ЦСКА.

Попов си търсеше отбор, за да доиграе сезона, след който да приключи кариерата си. Той бе освободен сензационно от “Ботев” (Пловдив), но и това не помогна много на тима, който записа поредната си загуба. След това се появи вариант Попов да заиграе в “Локо” (Сф). След това си е променил мнението и подсили кърджалийци.

В Пловдив явно действат като ръководителите на ЦСКА и оставиха на поста треньора си Николай Киров-Белио, въпреки че тимът е на последното място в класирането.

“Ботев” гостува на “Септември” в неделя, като с играта, която столичани показаха срещу ЦСКА, мачът ще им е доста труден.

Киров подаде оставка след загубата с 0:1 от “Монтана” у дома, но тя не е приета.

