Ивелин Попов подписа с "Арда", може да играе срещу ЦСКА

Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с "Арда". След среща ръководството на клуба и сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са "Левски", "Фейенорд", "Спартак Москва", "Газиантеп" и др. За последно той бе част от състава на "Ботев" (Пловдив).

Новото попълнение на "Арда" е ставал два пъти шампион на България с тима на "Литекс", с който печели и две купи на България, и още веднъж с "Ботев" .За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и

е бил негов дългогодишен капитан.

Ръководството на "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават на Ивелин Попов много успехи с екипа на отбора