ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обама: САЩ са изправени пред невиждана криза след ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21317116 www.24chasa.bg

Ивелин Попов подписа с "Арда", може да играе срещу ЦСКА

1756
Ивелин Попов с екипа на "Арда". Снимка: "Арда"

Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с "Арда". След среща ръководството на клуба и сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са "Левски", "Фейенорд", "Спартак Москва", "Газиантеп" и др. За последно той бе част от състава на "Ботев" (Пловдив).

Новото попълнение на "Арда" е ставал два пъти шампион на България с тима на "Литекс", с който печели и две купи на България, и още веднъж с "Ботев" .За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и
е бил негов дългогодишен капитан.

Ръководството на "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават на Ивелин Попов много успехи с екипа на отбора

Ивелин Попов с екипа на "Арда". Снимка: "Арда"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)