Българин в световния елит на дългия скок отново след 26 г.

Божидар Саръбоюков завърши на пето място във финала на скока на дължина на световното в Токио и така изравни най-доброто постижение за България в дисциплината на шампионата на планетата. Преди 26 години Ивайло Младенов също записа пето място с 8,00 метра.

Божидар направи най-добър опит от 8,19 метра, или само на 15 сантиметра от медала. Бронзът отиде при китаеца Юхао Ши с 8,33 метра.

Световната титла отиде при италианеца Матиа Фурлани, който в предпоследния си опит направи лично постижение от 8,39 метра. На 5 сантиметра след него остана Тадей Гейл от Ямайка, който вече имаше една титла на планетата.

Голям провал записа легендата в дисциплината Малиадис Тентоглу, който този сезон е преследван от неудачи. Възпитаникът на Георги Помашки стана едва предпоследен във финала със скромните 7,83 метра.

“Доволен съм от петото място. Просто вече ми трябват големите скокове. Трябва ми още малко опит”, обясни Божидар.

