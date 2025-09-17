Бивш капитана на "Звезда" почина на терена след двоен инфаркт на 41 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият капитан на сръбския гранд "Цървена звезда" Белград Деян Милованович почина на 41-годишна възраст, след като получи двоен инфаркт по време на мач на легенди в Белград.

Според сръбските медии бившият национален състезател се е свлякъл на терена и въпреки незабавните усилия на парамедиците и повиканата линейка не е могъл да бъде спасен.

"Уважаеми представители на клубовете, по време на ветерански мач почина Деян Милованович, играч на ФК "Звездара". Поради тази причина следващият (извънреден) кръг, който трябваше да се проведе на 18 септември, се отлага", се казва в изявление на ветеранската лига.

Милованович изигра 230 мача за "Звезда" и отбеляза 48 гола. Той спечели няколко шампионски титли и национални купи, превръщайки се в истински любимец на феновете в клуба.

През 2008 г. премина във френския "Ланс", преди да продължи кариерата си в Гърция в "Паниониос" през 2011 г. След още един престой във "Вождовац" той прекрати активната си кариера през 2014 г.