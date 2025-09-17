ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Редфорд губи майка си на 18 г. и скита по с...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21318109 www.24chasa.bg

Бивш капитана на "Звезда" почина на терена след двоен инфаркт на 41 г.

3304
Деян Милованович Снимка: instagram.com/red.star.belgrade/

Бившият капитан на сръбския гранд "Цървена звезда" Белград Деян Милованович почина на 41-годишна възраст, след като получи двоен инфаркт по време на мач на легенди в Белград.

Според сръбските медии бившият национален състезател се е свлякъл на терена и въпреки незабавните усилия на парамедиците и повиканата линейка не е могъл да бъде спасен.

"Уважаеми представители на клубовете, по време на ветерански мач почина Деян Милованович, играч на ФК "Звездара". Поради тази причина следващият (извънреден) кръг, който трябваше да се проведе на 18 септември, се отлага", се казва в изявление на ветеранската лига.

Милованович изигра 230 мача за "Звезда" и отбеляза 48 гола. Той спечели няколко шампионски титли и национални купи, превръщайки се в истински любимец на феновете в клуба.

През 2008 г. премина във френския "Ланс", преди да продължи кариерата си в Гърция в "Паниониос" през 2011 г. След още един престой във "Вождовац" той прекрати активната си кариера през 2014 г.

Деян Милованович Снимка: instagram.com/red.star.belgrade/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)