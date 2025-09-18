България има само 1 загуба от Португалия, идва мач №9 в 1/8-финала на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дотук направо отлично! Така може да се определи представянето на българския национален отбор по волейбол за мъже и ситуацията, която му предстои на световното първенство във Филипините.

След като още с втория си мач от груповата фаза в Манила момчетата на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини си осигуриха класиране за 1/8-финалите, те прибавиха още една победа към 3:0 над Германия и 3:2 над Словения.

В последната си среща националите категорично и с много настроение в играта се наложиха с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) над аутсайдера Чили и се бетонираха на първото място.

Така те влизат с вече натрупано самочувствие в елиминациите. В тях поне на книга четата на Бленджини получи най-поносимия съперник. В понеделник България ще срещне Португалия в SM Mall of Asia (капацитет 19 000 зрители) в битка за попадане в топ 8 на света.

Това стана факт, след като САЩ биха 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25) Куба и изхвърлиха тази традиционна сила във волейбола от мондиала. При това след като поведоха с 2:0, янките играха предимно с резерви.

Това лято волейболистите ни имат неприятен спомен от кубинците заради драматична загуба с 2:3 от Лигата на нациите. Освен това атлетичните представители на Острова на свободата винаги са в състояние да изнесат много силен мач и да победят и най-силните отбори в света.

На този фон 1/8-финал с Португалия винаги е за предпочитане, поне преди да е започнал двубоят.

А и статистиката е твърдо на наша страна. За България предстои 9-и мач срещу Португалия в мъжкия волейбол (7 победи и 1 загуба в досегашните).

Първият е от 1951 г. и завършва 3:0 за нас. Последният е от европейското първенство през 2019 г. в Сърбия. Под ръководството на друг италианец - Силвано Пранди, държавният ни тим бие 3:1 в груповата фаза.

По-рано същата година отново с Пранди начело България за първи път пада от Португалия на волейбол - 1:3 в Лигата на нациите.

Срещу Чили най-резултатен отново бе Алекс Николов, този път със 17 т. Мартин Атанасов добави 12, а Аспарух Аспарухов завърши с 10. Капитанът Алекс Грозданов и разпределителят Симеон Николов записаха по 7 т.

1/8-финалът срещу португалците е навръх 22 септември, когато България отбелязва 117 г. като независима държава. Ще е чудесно празникът да бъде отбелязан и със световен 1/4-финал.