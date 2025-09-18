Меси подписва нов договор с "Интер Маями", ще рита поне до 41 г.

"Интер Маями" и Лионел Меси са много близо до нов дългогодишен договор на аржентинската звезда, твърди ESPN. Световният шампион с Аржентина има контракт с "Интер" до края на календарната година, като се очаква да преподпише за още две. В края на 2028-а звездата ще е на 41 години.

Съсобственикът на тима от Маями Хорхе Мас бе заявил, че клубът ще направи всичко възможно Меси да поднови договора си и да остане във Флорида до края на кариерата си. Преговорите между двете страни вече са на финалната права и новината трябва да бъде съобщена в следващите дни.

Лионел Меси пристигна в "Интер" Маями през юли 2023 с договор до края на календарната 2025-а.

През 2025-а Меси е изиграл 36 мача с 28 гола и 12 асистенции във всички турнири.