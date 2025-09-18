Треньорът на "Атлетико" за червения картон: Обиждаха ме през целия мач

Треньорът на "Атлетико" Диего Симеоне призна, че поведението му на мача с "Ливърпул" в Шампионската лига е било недопустимо, след като бе изгонен заради спречкване с фен на английския отбор след победния гол за "червените" в добавеното време.

След попаденито на Върджил ван Дайк Симеоне се разгневи на привърженик на "Ливърпул" зад скамеката с резервите и бе изгонен в тунела от италианския съдия Маурицио Мариани. Аржентинецът каза след мача, че е бил принуден да търпи обиди и псувни в продължение на 90 минути.

"Обиждаха ме през целия мач, но трябваше да остана спокоен и да изтърпя всичко - обиди, псувни, жестове. Феновете на "Ливърпул имат претенциите, че правят хубаво шоу, но те обиждат цял мач зад гърба и не мога да кажа нищо, защото съм треньор. Реакцията ми на псувните не може да бъде оправдана, но не знаете какво е да ви обиждат 90 минути непрекъснато", добави Симеоне.

"След гола на съперника, се обръщах и продължават да те обиждат с по-голяма ярост, така че случи това, което се случи. Съдията ми каза, че разбира, но се надявам, че в "Ливърпул" могат да открият човека, който направи това и да има последствия", оплака се аржентиският специалист.

Симеоне похвали отбора си, който показа страхотна издръжливост, след като допусна два гола в първите шест минути на мача и изравни с две попадения на Маркос Йоренте. "Нямахме късмет при първия им гол, той ни обърка, но с духа и качествата на момчетата се върнахме в мача и благодарение на направилия страхотен мач Йоренте изравнихме. Имахме контрол, когато страхотният гол на Върджил ни остави с горчив вкус в устата, но запазваме духа си", категоричен бе Диего Симеоне.