Европейските борси откриха сесиите с растеж

"Манчестър Юнайтед" със слаби резултати, но с огромни приходи

Така ще изглежда новият стадион на “Манчестър Юнайтед”, който ще побира 100 000 фенове и ще бъде завършен през 2031 г. СНИМКА: КЛУБЕН ФЕЙСБУК

"Манчестър Юнайтед" отчете рекордни приходи в последните си годишни отчети, въпреки че пропусна мачове от Шампионската лига и преживя най-лошия сезон в историята си във Висшата лига.

Но въпреки приходите от 666,5 милиона паунда, 20-кратният английски шампион все пак отчете загуби от 33 милиона.

"Генерирането на рекордни приходи през такава трудна година за клуба демонстрира устойчивостта, която е отличителен белег на "Манчестър Юнайтед", каза главният изпълнителен директор Омар Берада.

Отчетите за годината, приключваща на 30 юни 2025-а, дойдоха, след като миноритарният собственик Джим Ратклиф предприе мерки за намаляване на разходите, които доведоха до два кръга съкращения на работни места с очаквана раздяла с повече от 400 служители, както и до повишаване на цените на билетите.

Търговската сила на "Юнайтед" е налице въпреки продължаващите му проблеми на терена. През миналия сезон отборът не игра в Шампионската лига и завърши на 15-то място в английския елит, в който участват 20 отбора - най-ниското класиране от създаването на Висшата лига през 1992 година.

Този сезон също не започна добре, като тимът, воден от мениджъра Рубен Аморим, спечели само един от четирите мача и беше елиминиран от купата на лигата от четвъртодивизионния "Гримзби Таун".

