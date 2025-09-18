Звезда в плуването отказа да участва в игрите за допингирани за разлика от ас в атлетиката

Шесткратният световен шампион по плуване Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към Enhanced Games, събитието, което позволява на спортистите да използват допинг, подобряващ спортните постижения. Премията за световен рекорд е 1 млн. долара.

Мениджърът на Чалмърс, Фийби Ротфийлд, потвърди, че 27-годишният плувец е бил помолен от организаторите на Enhanced Games да се присъедини към събитието.

"Предложиха пари, които биха променили живота на един плувец, както и на всеки австралийски олимпийски спортист, впрочем", каза Ротфийлд в коментари, публикувани от Sydney Morning Herald.

"Това можеше да осигури на него и младото му семейство средства и да помогне с ипотеката, но Кайл каза „не" от самото начало. Беше кратък разговор. Това, което го мотивира, е да се състезава за страната си, да стои на подиума в зелено-златната екипировка и да прави спорта, защото го обича."

Трикратният световен шампион по лека атлетика Фред Кърли обаче обяви, че ще участва в първото издание Enhanced Games, което ще е догодина.

30-годишният двукратен олимпийски медалист, който през август беше временно отстранен от Звеното за почтеност в атлетиката заради "непредоставяне на информация за местонахождението си", ще се състезава в дисциплината 100 метра, разкриха организаторите, добавяйки, че е предвиден бонус от 1 милион долара за подобряване на световния рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди. Кърли спечели сребро в дисциплината на Игрите в Токио и бронз на Олимпиадата в Париж. Личното му най-добро време е 9.76 секунди.