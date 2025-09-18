ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров се връща на любимия турнир в Стокхолм

Григор Димитров се връща на любимия турнир в Стокхолм

Григор Димитров се възстановява от контузията, заради която отказа US Open.

Григор Димитров е заявил участие на АТР 250 турнира в Стокхолм в зала, който започва на 13 октомври, съобщи БНР. Най-успешният ни тенисист е играл там четири пъти на финал и има титла.

Димитров още се възстановява от контузията на гръден мускул, получена през юли на Уимбълдън в мача с бъдещия шампион Яник Синер. Григор планира да се завърне на корта на Мастърс 1000 състезанието в Шанхай от 1 октомври.

Това ще бъде 11-о участие на хасковлията в шведската столица, където е най-успешният му турнир. Там той спечели първия си трофей на ниво АТР Тур. През 2013-а, в първата си седмица от работата с треньора Роджър Рашийд Димитров триумфира след успех над Давид Ферер в три сета.

Гришо игра още три пъти на финали в Стокхолм, в които обаче отстъпи. Миналата година на 17 октомври изигра последния си, 21-и, мач за титла до момента, в който загуби от Томи Пол с 4:6, 3:6. Българинът игра финали и през 2017-а и 2014-а, когато отстъпи съответно на Хуан Мартин дел Потро и Томаш Бердих.

Тази година към момента Димитров е пети поставен с 28-ото си място в световната ранглиста. Преди него са Каспер Рууд, Томи Пол, Юго Умбер и Денис Шаповалов.

