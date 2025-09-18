ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От академията на Рафа Надал поздравиха Иван Иванов и България за успеха в купа "Дейвис"

Иван Иванов стана най-младият български тенисист с мач поединично за купа "Дейвис". Снимка: Startphoto

От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов и българския национален отбор по тенис за победата над Финландия в Купа "Дейвис".

16-годишният Иванов дебютира за мъжката национална селекция през миналата седмица при историческия успех над скандинавците с 3:2 победи в Пловдив през миналия уикенд, който прати "трикольорите" за първи път на бараж за влизане в елитната Световна група на неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

"Поздравления, Иван Иванов, за дебюта ти в Купа "Дейвис". Да играеш за родината си е една от най-големите почести в спорта и можем само да си представим колко горд и развълнуван си се чувствал. Огромни поздравления също така и за България за извоюваната с много борба победа срещу Финландия!", написаха от Академията испанската легенда и 22-кратен шампион от Големия шлем Рафаел Надал в социалните мрежи.

Иванов тренира в Академия "Рафа Надал" вече три сезона. През настоящата кампания младият българин спечели титлите при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ и оглави световната ранглиста до 18 години.

