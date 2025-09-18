България среща Португалия в 1/8-финала на световното навръх националния празник 22.IX. от 10,30 ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стана ясно кога ще стартира 1/8-финал на световното по волейбол във Филипините между България и Португалия.

Двубоят за влизане в топ 8 ще започне в 10,30 ч навръх националния празник 22 септември, когато ще се отбележат 117 години от превръщането на родината ни в независима държава.

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се класираха за елиминациите, след като спечелиха групата си с 3 победи - 3:0 над Германия, 3:2 над Словения и 3:0 над Чили.

Победителят от България - Португалия среща в 1/4-финалите този от САЩ - Словения. Мачът е също на 22 септември, но от 15 ч.