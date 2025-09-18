45-годишната Винъс Уилямс може да участва на олимпиадата в Лос Анджелис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската тенисистка Винъс Уилямс, която навърши 45 години през юни, не изключва участие на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

"Няма нищо невъзможно, но ще трябва да остана мотивирана, за да остана на корта толкова дълго. Ще видим, няма нищо невъзможно", каза Уилямс.

Американката е бивша номер 1 в света. Тя е спечелила 49 титли на сингъл, включително трофеи от "Уимбълдън" (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и откритото първенство на САЩ (2000, 2001). Тя има и 22 титли на двойки, 14 от които са от "Големият шлем".

Уилямс е четирикратна олимпийска шампионка - веднъж на сингъл (2000) и три пъти на двойки (2000, 2008, 2012).