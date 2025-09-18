Александър Димитров поема България като 86-а сила в света, Испания вече е №1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият национален селекционер Александър Димитров, чието назначение ще стане официално на 24 септември, ще поеме България като 86-а сила в света.

След загубите с 0:3 от Испания и Грузия при старта на световните квалификации държавният ни тим отстъпи с 2 места в новата класация на ФИФА.

Въпросните мачове бяха последни за Илиан Илиев, който се оттегли. Димитров, който ще поеме щафетата, от над 6 г. е наставник на младежите ни.

На 86-ата позиция в обновената ранглиста на ФИФА България има 1271,52 точки.

Пред българските футболисти са отборите на Замбия, Кюрасао, Нова Зеландия и Уганда. Точно зад България са Хаити, Бахрейн и участникът на финалите за купата на Африка Ангола.

Испания – фаворитът в нашата група на световните квалификации, измести световния шампион Аржентина от върха в ранглистата и вече води с 1875,37 точки, пред Франция, която се придвижва от 3-а на 2-а позиция, с 1870,92 точки след победите над Украйна и Исландия. Аржентинците вече са 3-и с 1870,32.

От другите съперници в българската група на квалификациите Турция запазва 27-ото си място с 1555,72 точки. Грузия отстъпва от 67-о на 68-о място, изместена от ОАЕ и Албания.