Българка ще се бори за бронз на световното в Загреб

Биляна Дудова Снимка: БФ Борба/Startphoto.bg

Биляна Дудова ще спори за бронза на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия), след като постигна 2 победи в репешажите.

Световната и 4-кратна европейска шампиона стартира с успех срещу италианката Аурора Кампаня (Италия), която е европейска вицешампионка от 2019-а, с 3:0 при 62-килограмовите. След това тя преодоля с 9:0 и индийката Маниша Маниша, пета на световното през 2025-а.

За третото място тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW. Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 години.

Тази вечер Юлияна Янева ще спори за титлата при 68-килограмовите.

