Хюн Мин Сон вкара първия си хеттрик в МЛС

Хюн Мин Сон успя да оформи своя първи хеттрик в първенствота на САЩ и Канада (МЛС) при победата на неговия "Лос Анджелис ФК" над " Реал Солт Лейк".

Южнокорейската звезда откри резултата още в 3-ата минута, след се разписа съответно също в 16-ата и 82-ата минута.
Шест минути по-късно Денис Буанга вкара и последното попадение в полза на "Лос Анджелис" и оформи крайното 4:1.
За "Солт Лейк" пропусна дузпа бившият играч на "Лудогорец" Руан Крус, а съотборникът му Завиер Гозо отбеляза едиственото попадение за тима от щата Юта.

