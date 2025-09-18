Хюн Мин Сон вкара първия си хеттрик в МЛС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хюн Мин Сон успя да оформи своя първи хеттрик в първенствота на САЩ и Канада (МЛС) при победата на неговия "Лос Анджелис ФК" над " Реал Солт Лейк".

Южнокорейската звезда откри резултата още в 3-ата минута, след се разписа съответно също в 16-ата и 82-ата минута.

Шест минути по-късно Денис Буанга вкара и последното попадение в полза на "Лос Анджелис" и оформи крайното 4:1.

За "Солт Лейк" пропусна дузпа бившият играч на "Лудогорец" Руан Крус, а съотборникът му Завиер Гозо отбеляза едиственото попадение за тима от щата Юта.