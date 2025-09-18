"Суонси" изненада "Нотингам" с обрат от 0:2 до 3:2

"Нотингам" на треньора Ангелос Постекоглу загуби гостуването си в третия кръг от Купата на лигата срещу "Суонси Сити".

До поражението се стигна след пълен обрат при аванс от два гола за "Нотингам", дело на Игор Хесус.

Кошмарът за гостите започна в 68-ата минута, когато австралийският защитник Камерън Бургес вкара първото попадение за домакините.

В 3-ата минута от добавеното време след удар на Зан Випотник се стигна до равенство.

А след само още 4 минути обратът бе факт, когато Бургес реализира и втория си гол в мача за крайното 3:2.

Това е втора поредна загуба за "Нотингам Форест", откакто Постекоглу застана начело на тима.

Предишният неуспех бе срещу "Арсенал" преди няколко дни, когато гостуването в Лондон завърши с класическото 0:3.