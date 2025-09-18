ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21322963 www.24chasa.bg

"Суонси" изненада "Нотингам" с обрат от 0:2 до 3:2

Димитър Симеонов

756
Играчите на "Суонси" се радват след победата над "Нотингам" в Купата на лигата. Снимка: РОЙТЕРС

"Нотингам" на треньора Ангелос Постекоглу загуби гостуването си в третия кръг от Купата на лигата срещу "Суонси Сити".

До поражението се стигна след пълен обрат при аванс от два гола за "Нотингам", дело на Игор Хесус.
Кошмарът за гостите започна в 68-ата минута, когато австралийският защитник Камерън Бургес вкара първото попадение за домакините.
В 3-ата минута от добавеното време след удар на Зан Випотник се стигна до равенство.
А след само още 4 минути обратът бе факт, когато Бургес реализира и втория си гол в мача за крайното 3:2.
Това е втора поредна загуба за "Нотингам Форест", откакто Постекоглу застана начело на тима.
Предишният неуспех бе срещу "Арсенал" преди няколко дни, когато гостуването в Лондон завърши с класическото 0:3.

Играчите на "Суонси" се радват след победата над "Нотингам" в Купата на лигата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)