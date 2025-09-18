ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Съдебната битка за БОК стартира в петък следобед

1484
Стефка Костадинова и Весела Лечева

В петък от 14,30 часа стартира първото дело, с което се оспорват резултатите от общото събрание на БОК, когато за председател бе избрана Васела Лечева. В него ищци са генералният секретар Белчо Горанов и легендата в атлетиката Пламен Кръстев, който е индивидуален член.

Следващото дело от няколкото, които бяха заведени в рамките на няколко дни след конгреса, е на 23 септември от 11 часа. Следва още едно на 17 октомври от 14,30 часа и последното, което е назначено, е на 3 ноември от 11 часа.

Заради делата реално работата на БОК е доста затруднена, след като Международният олимпийски комитет призна избора на Весела Лечева и нейното ръководство. Търговският регистър обаче отказа вписване и така реално до съдебно решение той се представлява от Стефка Костадинова и нейното изпълнително бюро.

Стефка Костадинова и Весела Лечева

