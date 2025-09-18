Британската легенда в ездата Джон Уитъкър пред "24 часа": Ако искаш да печелиш, научи се да губиш

Джон Уитъкър е роден на 5 август, 1955 г. във Великобритания. Той е икона на британския конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия: олимпийски медалист и участник на шест олимпиади, двукратен носител на Световната купа и многократен шампион от европейски и световни първенства. Повече от 50 години е на върха на спорта, като пише история със своите легендарни коне Ryan's Son и Milton. Уникален е и с това, че се състезава редом с почти цялото си семейство – брат, син, племенници и дори внук, превръщайки името Уитъкър в синоним на конния спорт. Днес все още се състезава, но със съпругата си Сали и с двете си дъщери управлява конюшня в която обучава състезателни коне и състезатели. Притежава и фирма за облекло за ездачи и грижа за коне на цени, достъпни за любители.

- Г-н Уитъкър, Вие сте авангардът на фамилия ездачи. Колко Уитъкър се състезават сега?

- Нека помисля. Може би сме 14-15, които се състезаваме на международно ниво. Така мисля.

- Именно в Лондон на състезание от веригата Лонжин чемпиънс тур, отбелязвате 70-тия си рожден ден и 65 години на кон. Да се явите предрешен като рицар пред публиката беше страхотно решение.

- За публиката – да. Но оттук насетне завинаги ще съчувствам на всички рицари в историята. Знаете ли колко е неудобно с тези железа...

- Но това са автентични рицарски доспехи и истински шлем.

- Именно! Затова и им съчувствам. Още докато ме обличаха помислих, че това изобщо не е добра идея! В шлема е нетърпимо горещо и неприятно. Как това желязо може да ме опази от нещо или е пазило рицарите някога! А всичките ми движения бяха блокирани от нагръдник, раменни защити, лакти – все едно бях лишен от тялото си.

- Бихте ли скачали препятствия, предрешен като рицар.

- За нищо на света! В онези векове не е се налагало рицарите да скачат, просто са газели пред това, което е било отпред. Било е по-вероятно да паднат обаче и после нито рицарят, нито конят са можели да се изправят. Жестоки времена! С цялото оборудване на рицаря и желязната защитата на коня, те са могли физически да издържат само директната атака на армиите една срещу друга – бесен галоп за няколкостотин метра и сблъсък. И който оцелее, може и да си тръгне.

- Публиката полудя от аплодисменти, когато свалихте железния шлем.

- И затова си струваше да го направя. Но сама видяхте, че вдигнах галоп и с коня се изнесохме навън след две обиколки – не, това не е езда, шоу е и също трябва да е много кратко, защото днешните ни тела не са създадени за подобни мъки.

- Г-н Уитъкър, как се чувствате, когато ви наричат легенда?

- Малко е странно. Аз не се чувствам като легенда, а аз съм само един от ездачите. От по-опитните ездачи. Годините минаха много бързо, но се усещам същият, какъвто винаги съм бил.

– Бил сте на пет годинки, когато майка ви Енид ви научава да яздите. А още преди да навършите 10, за да яздите за удоволствие, баща Ви изисква първо да впрегнете кончето в каруца и да разнесете до 40 къщи прясното мляко в стъклени бутилки от семейната ферма. Днешните деца пропускат ли забавната част от взаимоотношенията с коня като влизат директно в почти професионални тренировки?

– Те пропускат забавата, играта, близостта, макар да обичат конете си. Когато започвах, почти всички мои приятели бяха от фермерски семейства. Караха всички ни да работим, да се грижим за конете, да ги почистваме до блясък, да поддържаме амуницията, да бъдем отговорни към семейния бизнес. А после от гърбовете на конете измисляхме на какво ще играем. Ходехме на състезания през уикендите за удоволствие, участвахме в различни турнири, не само в прескачане – каквото излезеше за състезание в района, на това участвахме. Знаехме да се грижим за конете и да сме сигурни, че са добре, за да се представим успешно на следващо състезание. Днес доста от децата идват от заможни семейства, конете им първо са тренирани от специалисти, преди езда животните се почистват и оседлават от други хора, а те просто яздят само по правилата и се готвят за турнири. Пропускат своите лични открития и уроци, които се научават от земя, от самите коне и от игрите. Пропускат личното, взаимоотношенията и простите неща, които правеха нас щастливи и „партньори в престъплението" с конете ни. Сега от самото начало се купува специализирана екипировка, сигурността е задължителна за всички.

- Каква беше момчешката ви мечта?

- Беше само една – мое пони. Добро, бързо пони с което да се забавляваме. Но аз съм най-голям от четирима братя и когато поисках пони от баща си, той се възмути: „Ако поискаш ти, ще поискат и братята ти и наместо едно пони, ще трябва да издържам четири! А тези коне ще изядат пашата на кравите! Ние конюшня ли трябва да правим!"

Но аз бях готов на всичко, само и само да ми вземат пони. И да – баща ни се оказа прав. Всички се сдобихме с коне, после с конюшня, после поехме грижата за животните и това стана смисъл на целия ми живот. Майка ми Енид направи школа по езда, за да припечелваме допълнително и да можем да издържаме и нашите коне.

- В едно от първите си интервюта признавате, че Вашето вдъхновение идва не от известен ездач състезател, а от филмите с Джон Уейн.

- Това е самата истина. Всички млади ездачи изреждаха имена на други ездачи, а аз изтърсих, че за мен звездата е Джон Уейн. У дома обичахме да гледаме каубойски филми и чак ме болеше – толкова исках да съм там, да съм редом с любимия герой, да препускам като него.

Семейно гледахме и големите състезания по прескачане на препятствия по БиБиСи, а после на поляната аз подреждах по няколко тухли една върху друга, слагах пръчка напряко върху тях и хоп – скачах. Това, което виждах по телевизията ми се струваше напълно недостижимо.

Когато вече имах пони го яхвах и направо през полето отивах на училище – когато имаш кон на кого му трябват пътища! Пусках го на голямата ливада и влизах в час. Другите деца може да са учили нещо, а аз гледах през прозореца и чаках скучното време да свърши и да изляза, да го възседна и да препуснем свободни. Знаех, че училището ми е излишно, защото нищо от това, което ни караха да учим няма да ми трябва. Бях наясно, че в живота има далеч по-важни неща, отколкото да стоя мирно в някаква класна стая.

По-късно се оказа, че съм с дислексия, а в онези години никой не се занимаваше с такива проблеми – просто те мислят за глупав. А за мен се знаеше, че предпочитам конете. Напуснах училище на 15 години –пуснаха ме с някакви резултати, за да не остана в училището завинаги.

- Вашият баща не е ездач, но Ви е давал ценни съвети.

- Той яздеше колкото му беше нужно, но разбираше, че успехите в ездата са процес, а не неспирен възход. Понякога с братята ми направо се проваляхме, но той казваше: „Все нещо си научил. Продължаваш оттук! Трябват ти още упражнения." Той никога, никога не ни притисна, не ни накара да чувстваме срам или вина и за големи пропуски. Искаше да разбираме какво се е случило и да мислим как да го променим.

А в наши дни, когато някое дете допусне много грешки на състезание, случва се треньор или родител да го смъкне от коня, да му се разкрещи, да го пита защо е позволило да се изложи. Сякаш някой излиза на манежа, за да не се справи. Така не се създава спортист и със сигурност така не се гради шампион.

Когато някой от конете ни станеше прекалено мощен, аз веднага исках да сменя трензелата с по-строга (металната част в устата на коня, бел.ред.), а той казваше: „Нищо подобно! Първо ще намалим царевицата в диетата му, ще го пуснем да потича повече на поляната, ще го яздиш в галоп по-дълго време, за да изразходи енергията и тогава ще преценим какво да правим."

Е – никога не се наложи да сменяме трензелата, защото конят се успокояваше по естествен начин и работата ни продължаваше успешно. По това време съм бил вероятно на 11-12 години.

- Коя е първата Ви победа от истинско състезание?

- Всичките ми състезания и победи бяха истински, само тяхната тежест бе различна според мащаба на турнирите. Бях на 17, когато с коня си Райън'с Сон (от англ. Синът на Райън) спечелихме на Голямото Йоркширско състезание. Тогава победих легендите на онова време Дейвид Бруми и Харви Смит. Това е мигът в който вече бях ездач дал заявка, ще се боря да съм на върха.

Когато бях на 24 започнах да печеля и международни състезания и спечелих сребро в отборната надпревара и индивидуално на Световния шампионат, както и на европейското. Това беше началото, признато в големия свят на прескачането на препятствия.

– Планирате ли участие на олимпиадата в Лос Анджелис?

– Не, не. Участвал съм вече на шест олимпиади. Най-добрите ми коне сега са на 16 и 17 години – остаряват заедно с мен. В момента не виждам нов кон, който да е готов за след три години. Ако имах наистина добър кон и реален шанс за победа, щях да опитам, но иначе – не.

Истината е, че се чувствам облагодетелстван от времето в което започнах да яздя и да се развивам. Тогава всеки можеше да започне от нулата, сам да разбере какво и как се прави и да се състезава с равни на него – равни в подготовката в спорта. Животът ни беше свързан с конете и с грижата за тях, а не само с ездата и с победите.

– Спомените от кои олимпийски игри са най-вълнуващи за Вас?

– Първите, в Лос Анджелис през 1984 година. Там взехме сребърен медал, а британският отбор нямаше медал от много години. Беше вълнуващо усещане да се върнем на подиума. Но честно казано, всяка олимпиада е ценна – самото участие е постижение.

– Как се е променил спортът, откакто започнахте да се състезавате?

– Нивото на ездачите се промени най-много. Сега добрите ездачи са много повече и те яздят талантливи и силни коне, които също са страхотни атлети. Преди, ако имаше 40 участници, реално 10–12 можеха да спечелят. Сега шанс имат почти всички и говорим за състезание от категория „пет звезди" и височина на препятствията от 160 см! Стартираме състезанието и който стигне до бараж, накрая постига победа в рамките на стотни! Един скъсен завой, един по-бърз скок, една по-рискова засилка към препятствие и хоп – печелиш или буташ. Много често буташ.

- На състезанието тук, в Лондон, скачахте паркур с височина 160 см. Скачахте с коня си като да летите, но той бутна планк на оксера. Защо точно там сгреши?

- Не сгреши конят, а аз. Трябваше да го доведа малко по-близо, защото планкът (тънка летва, която е по-лека от кръгъл бариер. Б.а.) беше на задните му крака и е много важно дори полъх да няма над него, но когато направих по-дълъг скок, задните крака са започнали да увисват, докоснали са и край – вече не съм на бараж.

- Колко тежко е да усетите падането на бариер, когато сте яздил превъзходно?

- Най-гадното събаряне е на последното препятствие. Дори предпоследното не е толкова зле като чувство. Ако бутнеш в самото начало, вече знаеш, че нямаш шанс и решаваш дали ще яздиш със скорост или останалото ще мине внимателно и чисто – веднага преценяваш какъв вид упражнение ще направиш с коня си. Можеш да планираш нещо. А когато падне последното, тогава ти се ще да си бутнал още първото.

- Помните ли състезание, когато ви е идвало да заплачете от яд заради грешка.

- Най-тежко преживяваме грешките когато сме в отборна надпревара. Те са и най-емоционални. Спираш да мислиш за себе си и искаш и ти конят да дадете всичко най-добро за останалите в отбора – правиш го за тях и в името на страната си. Сякаш е двойно или десеторно по-отговорно и по-предизвикателно, и по-трудно. Но в индивидуални състезания съм бутал толкова пъти в решителен момент, че само цъквам и си казвам, че следващия път трябва да се справя по-добре. И да – понякога ме е яд, защото все пак скачаме и за награден фонд.

– С колко коня сте се състезавали?

– Няма как да ги изброя – всякакви коне са минали през живота ми. Не всички за били за състезание. Някои съм обяздвал, други съм подготвял да бъдат продадени на подходящ ездач, с трети съм работил, но съм преценил, че не отговарят на очакванията ми.

– Кой е конят, който Ви е най-скъп?

– Милтън беше най-добрият – истинска суперзвезда. Но първият ми добър кон беше Раян'с Сон. Започнах да го яздя на 17, а той беше на 5 – и двамата бяхме млади и зелени. Не беше скъп, намерихме го сред някакви местни коне, не беше с бляскаво минало. С него си принадлежахме и той промени живота ни – изведе ме на картата на големите състезатели. Споделихме 14 години в турнири! След мен дойдоха братята ми, а после и децата, племенниците... Раян поведе генерациите Уитъкър.

- Какво е усещането да се състезавате със сина и внука си в един и същи турнир, както се случи тук, в Лондон?

– Много по-нервен съм, когато ги гледам, отколкото когато сам участвам. Когато яздя, съм спокоен и концентриран. Но когато ги наблюдавам – изтръпвам.

- И виждате всяка грешка.

- О, да, още отдалеч. И наум си казвам: „Направи още един мах! Или – задръж, защо не задържаш тук!" Отстрани е лесно да го мислиш и да виждаш грешки, но когато си отгоре...

- Случвало ли се е семейно да завършите първи и втори?

– Да, много пъти. Понякога синът ми е първи, аз втори, друг път – обратното. С брат ми Майкъл също често се случваше така – на Европейското през 1989 г. аз бях първи, той – втори.

– Синът ви Робърт постави рекорд за най-висок скок без седло – 2,12 м. Обсъждахте ли, планирахте ли този скок?

– Не. Той просто реши да опита. Забавляваше се. Без седло не се тренира често – неудобно е, знаете. В деня на състезанието в Стокхолм каза, че ще го направи, и аз му отвърнах: „Окей, направи го". А той направи един подготвящ скок на около 130 см, засили се и хоп – прелетя 212 см. Хей така. Възхитих се! Не е само до излитането, а е много важно и приземяването. Той го направи перфектно и толкова леко. Дощя ми се кажа на публиката: „Моля, не правете това нито у дома, нито на конната си база!"

– Коя победа е най-ценна за вас?

– Европейското първенство през 1989 г. в Ротердам. Преди това имах втори и трети места, но никога титла. Беше много ценна титла.

– Когато ездачът е добър, нужна ли е специална връзка с коня или техническото умение е достатъчно?

– Малко е като семеен брак – или си пасвате, или не. Но с времето връзката се задълбочава и започвате да се разбирате, сякаш сте цяло. Ако някой мисли, че като началник може да управлява коня и само защото и двамата притежавате качества, това да води до блестящи резултати, много греши. Конят е партньор, продължение на човека и взаимното доверие е водещо за всеки добър резултат. Нужно е време и другарство. Така знам аз.

– Какво е най-важното, което казвате на младите ездачи?

– Да гледат и да учат от най-добрите. Да работят упорито. И да знаят, че в този спорт губиш повече, отколкото печелиш – това е факт. Дори най-големите звезди губят по-често, отколкото печелят.

Трябва да се научиш да губиш и да не позволяваш това да те пречупи. Само така можеш да печелиш и да бъдеш еталон за езда. Добрата езда, тази, която зрителите аплодират, не е в това да тичаш и да скачаш с кон. Всичко е в баланса между силите на ездача и коня и хората да усещат, че сте там един за друг и си принадлежите и затова е красиво, и затова успявате.