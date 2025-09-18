ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Григор и Ейса в култов ресторант

1760
Ейса Гонзалес и Григор Димитров СНИМКА: инстаграм

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се постараха да прекарат добре времето си заедно в САЩ.

Най-добрият български тенисист в историята се възстановява след операцията на скъсан гръден мускул, но започна леки тренировки на корта. От днес бившият №3 трябва да бъде лектор на престижния форум за дълголетието в Санкт Мориц (Швейц).

След като обиколиха доста места в Калифорния, Димитров и мексиканската му приятелка бяха в Ню Йорк и вечеряха в известния ресторант The Corner Store. Заведението, което “събира хората заедно”, е едно от култовите в града. Сред най-известните посетители освен филмови звезди са и Тейлър Суифт и Травис Келси.

Ресторантът има дрескод (елегантно облекло) и ако не се спазва, достъпът може да бъде отказан.

Ейса Гонзалес и Григор Димитров СНИМКА: инстаграм

