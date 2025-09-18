Още една сензация на световното - след Франция отпадна и Бразилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След няколко по-малки като калибър изненади голямата двойна сензация на световното първенство по волейбол за мъже във филипинската столица Манила стана факт в последния ден от груповата фаза.

За разлика от България, която си осигури 1/8-финал още след втората си среща, аут още преди елиминациите са шампионът от последните 2 олимпиади Франция и бронзовият медалист от предния мондиал Бразилия.

“Петлите”, водени от италианската легенда Андреа Джани, загубиха от Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

По този начин южноамериканците завършиха на първо място в група C, а Финландия, която се наложи над Република Корея с 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21), е втора.

Французите като трети останаха извън 1/8-финалите.

За бразилския волейбол пък 18 септември 2025 г. ще остане един от най-тъжните дни.

Преди третия двубой от групата, който бе срещу Сърбия, селекционерът на “селесао” Бернардо Резенде, че 91-годишната му майка е починала. Въпреки опитите да се съсредоточи си личеше колко разтърсен е специалистът.

Бразилия загуби с 0:3 и това означаваше, че трябваше да се надява Китай да вземе гейм от Чехия, за да запази второто си място. Това обаче не стана. Чехите биха с 3:0 и се присъединиха към сърбите с квота за елиминациите.

Тази участ избегна световният шампион Италия, който би 3:0 Украйна и влезе в 1/8-финалите.

