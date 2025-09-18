След 25 г. Моуриньо се завърна в първия си отбор като треньор, пристигна с черно "Ферари"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Португалският гранд "Бенфика" представи новия старши треньор Жозе Моуриньо.

62-годишният специалист заменя Бруно Лаже, който беше уволнен след загуба с 2:3 от азерския "Карабах" в първия кръг от Шампионската лига.

Договорът с португалеца е до 2027 г. С него той се завръща на първото си работно място като треньор след 25 г. През 2000 г. Жозе води за няколко месеца "Бенфика".

На 29 април португалецът бе уволнен от турския гранд "Фенербахче", тъй като не успя да го вкара в Шампионската лига след загуба в плейофа именно от лисабонските "орли".

Днес Моуриньо пристигна за представянето си с черно "Ферари".